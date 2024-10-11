中評社北京10月11日電／網評：“國際特赦”甘為反華勢力所用



來源：大公報 作者：江樂士（律政司前刑事檢控專員）



國際特赦組織過去成就輝煌。然而，它的光輝歲月已成過去，如今它屢屢被媒體揭發言論偏頗、服膺特定意識形態、與誠信缺失的組織過從甚密，最近更為黎智英的所謂“國際律師團隊”搖旗呐喊。



“國際律師團隊”是由英國律師加拉格爾領導，其所屬的Doughty Street Chambers律師事務所與“香港監察”贊助人海倫娜，以及前大律師公會主席夏博義等反華勢力關係密切。黎智英的本地法律代表早已和這支團隊劃清界線。誰在背後出資驅使“國際律師團隊”為黎智英奔走，不得而知。



加拉格爾的團隊甚至公然要求聯合國酷刑問題特別報告員愛德華茲介入黎智英案。團隊宣稱黎智英在拘留期間被刻意單獨囚禁，但事實是他以私人理由選擇與其他囚犯分開囚禁。



加拉格爾的團隊成功誤導愛德華茲，造謠稱黎智英在囚期間未有得到適當的醫療服務，但事實是，《監獄規則》要求懲教署要確保囚犯得到適當的治療，並有明文規定監獄內的醫生“主管醫療事務，並於監獄內任何囚犯患病時負責治療”。黎智英也不例外。加拉格爾為了忽悠愛德華茲為其所用，故意隱瞞這些真相。



此外，加拉格爾還謊稱黎智英因為參與“和平示威”可能被重判終身監禁。稍為瞭解案情的人都知道，控方的立案依據與“和平示威”完全不搭邊，而是涉及串謀勾結境外勢力危害國家安全和串謀發布煽動刊物。黎智英是以爭取民主自由為名，乞求外國制裁中國和香港特區為實。愛德華茲似乎意識到加拉格爾有意蒙騙自己，因此迄今為止拒為其所用。



妨礙司法公正破壞法治



加拉格爾於是轉向國際特赦組織。國際特赦組織近些年來不放過任何一個機會抹黑北京，例如在2023年9月25日，其英國分會行政總裁Sacha Deshmukh肆意詆毀香港國安法，要求予以廢除。此後在1月23日，其中國事務總監Sarah Brooks誣蔑北京“扼殺香港民主”。特赦組織的操持者敵視中國，自然對加拉格爾的荒謬說詞照單全收。

