中評社北京10月11日電／網評：賴清德繼續在“台獨”末路狂奔



來源：大公報 作者：蘇虹（上海大學特聘教授）



10月10日，台灣地區領導人賴清德發表所謂“雙十講話”。在3500字的講話中，賴清德不忘自己“務實台獨工作者”身份，鼓吹台灣為所謂“國家”；或明目張膽，或採用偷換概念的手法攻擊大陸，言詞間充滿挑釁。一切都充分表明，賴清德正繼續在“台獨”的末路上狂奔。



在此之前，民進黨動作頻頻，久未露面的蔡英文高調宣布竄訪歐洲三國，試圖擴大“台獨”分裂分子國際活動空間；賴清德先是拋出荒謬的“祖國論”混淆視聽，又在所謂“全社會防衛韌性委員會”會議上，聲稱要在全台培養40萬民力投入全社會防衛。



賴清德在講話一開始，便聲稱“永遠不會忘記，75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，我們不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了‘中華民國’”，言詞中充滿挑釁。



“古寧頭戰役”亦即“金門戰役”，是解放戰爭後期發生在福建省金門的一場戰役，彼時國民黨軍憑借陸海空立體火力摧毀解放軍渡船，後續部隊無船登島導致金門戰役失利。但解放軍早已今非昔比，賴清德重提“古寧頭戰役”，只是沉醉於當年，只能說是自我壯膽而已。



偷換概念混淆是非



至於“八二三戰役”，亦即炮擊金門，是解放軍福建前線部隊對據守福建省金門島的國民黨軍進行的懲罰性的大規模炮擊封鎖行動。從1958年8月23日開始，至10月初後，解放軍宣布解除封鎖，改為“單打雙停”，即逢單日炮擊、逢雙日不炮擊，並逐漸減少攻勢，直至1979年1月1日完全停止，主動權完全掌握在解放軍手裡。賴清德借此吹噓，完全是在忽悠島內不知情的民眾。

