郭一鳴：第三家醫學院花落誰家

香港科技大學校園一景。 中評社香港10月11日電／資深評論員﻿郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，日前香港科技大學葉玉如校長一行到訪潮州商會，與會長高佩璇、老會長許學之、副會長許平川等探討雙方加強合作事宜，筆者有幸敬陪末座。潮州商會與科大在多年前已經建立合作關係，包括設立獎學金、舉辦培訓班、命名地圖室和展閱廳等項目，許學之和高佩璇都獲頒科大榮譽大學院士。在九樓會長室喝功夫茶、到十樓廖寶珊堂和八樓會議室參觀，葉校長等對這家百年老牌商會重視傳承和與時俱進的精神十分讚賞。然後眾人到二樓商會會所午飯，席間談起對即將公布的特首施政報告的期望，引發一個很有意義的話題。生物科技專家盧教授說：“希望特首拍板宣布設立第三家醫學院。科技發展一日千里，AI的發展甚至不是以日計，而是以每小時每分每秒來計算，這件事不宜再拖。”筆者問會由哪家大學主辦？快人快語的盧教授答：“第三家醫學院非香港科技大學莫屬。”據悉，科大的確已經準備好，本身是神經科學家的葉玉如校長更有一套頗有新意的醫學院辦學理念。



本港醫護人手長期短缺是不爭的事實。據統計，截至二○二四年三月三十一日，香港有一萬六千四百五十九名醫生，即每千名人口衹有二點一六名醫生，比例遠低於其他先進經濟體。新冠疫情肆虐的三年期間，幸虧有內地派出醫護人員來港支援，否則問題嚴重。因此，多間大學表明有意開辦本港第三間醫學院，香港科技大學擬招收非醫學系本科學位畢業生，以4＋2學制培養第二學位醫科生。香港理工大學和香港浸會大學也表明計劃開辦醫學院。另外，港大和中文大學正爭取將每年招收醫科學生名額，由現時各自二百九十五個，調整增加至四百個學額，同時亦研究招收第二學位醫科生。醫務衛生局局長盧寵茂兩個月前首次表明，特區政府積極考慮建立第三間醫學院的建議，亦會繼續支持現有兩間大學醫學院增加學生名額和收生來源。



究竟第三家醫學院花落誰家，相信很快會揭曉。毫無疑問，就大學整體科研實力而言，科大確有一定優勢。根據QS最新排名，香港科技大學名列全球大學五十強，排名第四十七，其中“數據科學及人工智能”學科位列全球第十，為本港大學之首。但單靠這一優勢是否可以令科大勝券在握？葉玉如校長侃侃而談。她表示，科大積極爭取設立醫學院，不僅是為了培養更多醫生來滿足社會老年化的需求，而且是希望將先進科技成果與臨床醫學研究相結合，尋求醫療技術手段和醫藥產品療效的雙重突破，以達至提升療效、簡化療法、降低醫療成本的目的。她強調，科大辦醫學院要有自己的特色，就是注重科技應用。舉例說，運用AI做手術治病救人是未來的趨勢，而AI是科大的強項。其次，科大醫學院將注重醫藥產品的研發。一直以來，香港各大醫院採購的西藥都是西方國家藥廠研製生產，標準和價格由外國機構和藥商控制。“如果香港有自己研發的藥品，可以吸引海外藥商到香港設廠，港產藥品不僅可以供應本地和內地，還可以出口到海外，這樣一來，香港可以形成新的高質量產業”。話說至此，科學家出身的葉校長更像一個著眼於未來的領袖。

