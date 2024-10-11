俄稱打擊烏導彈系統　烏稱襲擊俄軍用機場

（圖源：央視新聞） 中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，俄羅斯國防部當地時間10日通報稱，俄軍當天打擊了烏軍雷達、美制“愛國者”導彈發射器、彈藥庫等目標。俄軍防空系統則攔截了烏軍多枚火箭彈和多架無人機。此外，俄軍在庫爾斯克州擊退烏軍進攻，打擊了裝甲車、電子戰基站等目標。



烏克蘭武裝部隊總參謀部10日通報稱，截至當天下午，烏軍在多個方向與俄軍交戰數十次。此外，烏軍稱當天凌晨襲擊了俄軍一座軍用機場，並擊中了其中一個彈藥庫。襲擊引發了大火。

