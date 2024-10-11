韓國作家韓江獲諾貝爾文學獎

圖：瑞典學院10日展出韓江部分作品。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報綜合報導：瑞典學院10日宣布，2024年諾貝爾文學獎授予韓國女作家韓江（Han Kang），因為“她充滿詩意的散文直面歷史創傷，揭露人類生命的脆弱”。韓江是首位獲得諾貝爾文學獎的韓國人，也是首位獲得該獎的亞洲女性作家。她的作品被翻譯成30多種語言，在多國廣受歡迎。韓國總統尹錫悅在Fb上發文，感謝韓江將韓國現代史上的傷痛昇華為偉大的文學作品，為韓國文學提升價值。



諾貝爾委員會主席奧爾森當天表示，韓江在作品中正面對抗歷史創傷和無形的主宰者，並表現人生的軟弱之處；她對肉體和靈魂、生與死之間的關係有著獨到見解，憑借頗具詩意和前衛的文風成為當代散文的創新者。



瑞典學院常務秘書馬爾姆透露，韓江得知獲獎消息後表示，自己當時剛跟兒子用完晚餐，完全沒想到會獲得諾貝爾獎。韓江也在X平台發文，“謝謝！謝謝！謝謝！”



現年53歲的韓江是首位榮獲諾貝爾文學獎的亞洲女性作家，也是繼韓國前總統金大中在2000年獲得諾貝爾和平獎後，第二位韓國籍諾貝爾獎得主。她將獲得1100萬瑞典克朗（約822萬港元）的獎金。



以女性的身份發聲



韓江1970年生於韓國光州，父親和兩位哥哥都是作家。她畢業於延世大學國文系，曾任教於首爾藝術大學文藝創作系，是當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一。



韓江1993年以詩歌作品步入文壇，並於1994年以小說《紅錨》拿下《首爾新聞報》年度春季文學獎，從此走上小說家之路，之後又陸續拿下韓國小說文學獎、李箱文學獎等眾多獎項。



2016年5月，韓江憑借第一部被譯為英文的長篇小說《素食者》，擊敗諾獎得主帕慕克新作《我腦袋裡的怪東西》、諾獎得主大江健三郎晚年代表作《水死》、“那不勒斯四部曲”終章《失蹤的孩子》等150多名競爭對手，奪得布克國際文學獎，成為該獎項歷史上第一位亞洲作家。

