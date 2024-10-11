工聯會：雙職媽媽需更多支援

圖：工聯會建議政府加大讬兒服務及增設“雙職媽媽免稅額”等，釋放勞動力。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，工聯會婦女事務委員會於上月7日至26日就社區讬兒服務進行調查，其中七成八受訪者沒有使用讬兒服務。工聯會副會長、工聯婦委主任程岸麗表示，不少婦女因難以兼顧工作與家庭，必須二選一，認為政府應加大讬兒服務。工聯婦委提出多項建議，包括加強社區讬兒服務網絡；優化社區保姆培訓設置增加服務供應及彈性；增設“雙職媽媽免稅額”等。



調查共收集631份問卷，其中有受訪者493人，當中78.7%沒有使用讬兒服務。調查結果顯示，無使用讬兒服務的原因，有近三成八受訪者表示，已有合適的照顧者；亦有近三成六人表示，對社區讬兒服務不瞭解。另外亦有五成三受訪家庭主婦表示，如果有適當的支援，會考慮重投職場。



工聯婦委副主任洪美容表示，不少家庭主婦反映，社區保姆質素參差不齊影響信心。她續說，目前的社區保姆計劃培訓是由參與機構提供，課程內容不一，認為政府應參考委托培訓機構，提供統一社區保姆培訓，讓保姆可跨區工作。



工聯婦委副主任、立法會議員陸頌雄表示，很多家長反映彈性上下班時間及育兒假，有助家長照顧子女，舉例在子女開學日等，家長可受薪休假照顧子女等，希望政府可牽頭推動。他更建議設立“雙職媽媽免稅額”，刺激更多已回歸家庭的婦女重投職場。