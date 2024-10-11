網評：國宴“打包”　不忘節儉

中評社北京10月11日電／網評：國宴“打包”

來源：大公報 作者：簡嘉明



人紅是非多，我國跳水“頂流”全紅嬋對這話或有深切的體會。她的一舉一動，已成了人們每天關注的重點；有她出現的地方，哪怕只是與朋友逛街、偶爾在商場修甲、抱著小孩外出吃飯，也像全天候參與電視真人騷般，被追蹤拍攝。盼望全紅嬋也不要花時間精神深究，只管放鬆放輕，繼續練習跳水的生涯，過自己喜歡的生活就行。



最近全紅嬋以國家精英身份出席國慶盛宴，有人披露她散席離去時拿著個白色塑料袋，將剩下的食物打包帶走。有人直指在堂堂國宴打包，拿剩菜離開，是基層出身的表現，身為國家代表及公眾人物，宜注意修養，在高規格場合應避免破格，必須小心謹慎注意形象。很多人站出來為全紅嬋抱不平，紛紛指節約、珍惜、環保的觀念應不分場合，難得冠軍人馬不怕別人取笑，敢大方打包食物，那儉樸的表現無疑是個好榜樣。



這場風波讓人看清楚評論者的內心，誰是誰非，大家心中有數。只是後來據傳那指責純屬猜測，全紅嬋手執的袋中，可能是每人都獲贈的一顆大蟠桃，有不少來賓帶走，全紅嬋把它放在塑料袋中，才引起誤會，也給愛大做文章的人有機可乘，借批評和討論博取網絡流量。事件或是一樁烏龍，也進一步反映全紅嬋的人氣，連普通的行為都備受關注。不知嬋妹回家後大啖甜美多汁的水果時，知不知道網絡上正因她手上的蟠桃“烽煙四起”；就算她知道，相信也如常地不會在意，繼續享受以實力換來的一切。