“繁花樂韵”以經典旋律祝福祖國

圖：“繁花樂韵”國慶音樂會演出現場。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，10月9日晚，香港弦樂團在香港理工大學賽馬會綜藝館舉行“繁花樂韵”國慶音樂會。音樂會由國家一級指揮彭家鵬領奏，呈現多首中外名曲，其中《繁花金曲串燒》為世界首演；由小提琴家姚玨與香港弦樂團共同演奏的《紅樓夢小提琴協奏曲》，將中國古典文學與西方樂器結合，展現中西合璧之美。在音樂會的終場，姚玨帶領香港弦樂團的樂手與來自“弦光展現”樂團和亞洲青年弦樂團的學員共同演奏壓軸曲目《我的祖國》，以樂聲祝願祖國國富民強、香港繁榮穩定。



出席音樂會的嘉賓包括：中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華，外交部駐港特派員公署副特派員方建明，中央政府駐港國家安全公署副署長林建東，立法會議員周浩鼎、嚴剛，房屋署副署長楊耀輝等。



交響樂演繹《繁花》插曲



是次音樂會由招商局慈善基金會與香港弦樂團共同舉辦，邀請了來自50多個公共屋邨的居民代表前來觀演。



隨著《紅旗頌》交響樂聲響起，音樂會拉開序幕。一曲終後，現場氛圍迅速被調動，觀眾響起熱烈的掌聲。正如彭家鵬在音樂會前採訪時介紹表示，在國慶這一重要節點上，音樂會一開場便奏響《紅旗頌》，不僅是對慶典的完美呼應，更深刻表達了香港人民對祖國的深厚感情。



在西方樂曲《弦樂小夜曲，作品11》演奏過後，香港弦樂團帶來了世界首演的《繁花金曲串燒》。此為全新編排的作品，匯聚了8首來自年度大劇《繁花》的廣東金曲，包括《忘情森巴舞》《紅唇的吻》《赤的疑惑》《喜歡你》等，巧妙融合了廣東傳統音樂元素與西方交響樂，讓每一段旋律都表達了角色的內心情感，以悠揚弦樂帶領觀眾重回《繁花》故事的情感旅程。當《喜歡你》的樂句片段被演奏時，木管樂器採用了小三度音程的和聲進行演奏，其中，長笛和雙簧管輪流擔任主旋律與二聲部，共同營造出一種柔美而略帶暗淡的氛圍。