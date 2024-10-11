第12屆“動畫支援計劃”啟動

圖：主禮嘉賓及入選動畫企業代表等出席第12屆“動畫支援計劃”啟動儀式。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，由香港數碼娛樂協會主辦，文創產業發展處為主要贊助機構的“動畫支援計劃”啟動典禮昨日在創新中心舉辦。入選本屆“支援計劃”的30間初創及小型動畫企業將獲得最高60萬港元的資助，並享有全面的配套支援，包括技術及商業發展方面的培訓。



啟動典禮上，大會公布今屆30間入選動畫企業的名單。本屆“動畫支援計劃”設立3個組別，針對不同發展階段的本地動畫企業，致力幫助他們創作更高質量的原創動畫。其中“組別一”支援具有潛質的初創動畫企業，“組別二”及“組別三”則支援發展已略具規模的小型動畫企業。入選本屆“動畫支援計劃”的初創動畫企業組、基本製作組、進階製作組分別有16間、10間和4間企業，按入選組別分別可最高獲得港幣13萬至60萬元的資金，用以製作一部原創動畫。



此外，入圍的動畫企業將透過“師友向導計劃”得到業界前輩的指導，協助創作原創動畫。動畫作品將在香港國際影視展及其他平台展出，讓更多潛在客戶和觀眾欣賞香港原創的魅力。未來，參與的動畫企業還將舉辦商貿宣傳活動，向業界及公眾推廣有關企業及他們在“支援計劃”下製作的原創專業劇情動畫，包括首映禮及記者會、在社交媒體和互聯網上的宣傳、在“2025香港國際影視展”（FILMART）設展等，並會鼓勵有關初創及小型動畫企業參加本地和國際展覽與比賽。



香港數碼娛樂協會會長彭子傑致辭表示，“連續舉辦12年的項目極其困難，既要打破歷屆水平，還要保證參與計劃的公司質量及其高水準動畫，更是難上加難。為了發揚‘支援計劃’的精神，我們將連同入選公司聯手開拓商機，並肩提升香港動畫的競爭力。”



文創產業發展處總監（多媒體）蘇超駿、香港動畫業及文化協會秘書長盧子英、MOViE MOViE策展經理馮駿傑等出席並擔任主禮嘉賓。