“滄桑入韵紙間凝”　逾百畫作展水墨新技法

圖：梁君度及其《春雨》系列作品。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，10日，“滄桑入韵紙間凝── 梁君度書畫作品展”在廣州文化公園正式開展，展期至26日。梁君度此番攜帶超百幅書畫作品與廣州觀眾見面，其中也有不少為了本次展覽而準備的新作，如畫作《擊浪》。梁君度表示，今次畫展以“滄桑”為題，希望表達的是他站在“八字頭”的歲月關頭，回看過往滄桑卻依然能夠熱愛生活。就像新作裡海邊的礁石一般，經過多少潮起潮落和雨打風吹，卻依然屹立不倒，給人以堅忍不拔之姿。



梁君度出身於藝術世家，自幼受藝術薰陶。早在15歲時，他師從著名書法家麥華三，從此踏上了追求書法藝術的研習道路。以二王為宗，梁君度深入鑽研傳統帖學，汲取古人的智慧和精髓。他由帖入碑，出入唐晉，博采眾長，融會貫通，漸漸找到自己獨具一格的藝術表達。他的書法，既蘊含著傳統的韵味，又展現出創新的活力，自成一體。而在水墨畫創作中，梁君度注重將書法的筆意融入其中，使畫面線條富有韵律和節奏感。色彩方面，他取法印象派，強調“意足不求顔色似”，不拘泥於形似，而是力求通過色彩來表達內心深處的情感和思緒。



在廣州書畫展現場《春雨》系列作品前，梁君度介紹說，其個人的繪畫創作中，特別注重光影的結構表達。“傳統國畫不太強調光影，我把印象派的光影和色彩融入中國的彩墨畫，又融入瓦當這些中國特有的元素，去做一種中西融合的創新表達。”



“每一筆、每一色，都是當時心靈的傾訴，也是對生活、對世界的獨特感惜。”梁君度感慨說。