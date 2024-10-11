“暗物質”藝術空間值得關注

圖：“暗物質”藝術空間第二章節“逆行”。\作者供圖（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，每年柏林的各種藝術展可以數以千計，被“寵壞”的柏林人對於新鮮感的要求極高。特別是現代藝術領域，能“生存”下來的永久性展出可謂少之又少。而這個做了十五年之久的“暗物質”藝術空間項目，算是其中的佼佼者。



告訴我這個展的，其實是從澳洲遠道而來的朋友。他是學室內空間設計的，對於這個大名鼎鼎的空間藝術展充滿了興趣。於是，趁他們來訪柏林，我們相約共同前往。



“暗物質”藝術空間位於柏林東邊的老工廠區，毫不意外的，這個大型室內展廳也是由舊工廠和一些簡易建材搭建而成。千萬不要被“暗物質”這個名字誤導，以為是一個幾乎全黑的展覽，恰恰相反，這更像一次“光”的盛會。就像他們的介紹中說的──“這是一個由光、空間和聲音組成的多位平行世界”。



整個展覽分成了七個“章節”，按空間劃分也是七個展廳，總面積一千多平方米。



第一個章節叫做“液體天空”。走進展廳，放眼望去半空中有幾百個白色小正方形光源整齊地排列著，加上牆面和天花板的鏡子映射，便成了一個沒有邊際的空間。跟隨著音樂節奏，這些光點開始像波浪一樣有韵律地起伏，人們如同沉浸在一個光的海洋。



第二個章節叫做“逆行”。一整面牆是一個純白色的燈幕背景，屋頂上掛了一百六十九個黑色的圓球。這些圓球時而有規律地上升和下降，時而隨機地停止。隨著圓球的起起落落，其產生的漂浮效果讓人莫名有一種極大的鬆弛感。



第三個章節叫“圈”。漆黑的展廳中有三個大小顔色都不同的光環，通過改變光環的角度、明暗和色彩，它們演繹一場精彩的芭蕾舞劇。這是一場仿佛沒有重量的舞蹈，光在空中肆意跳動，真是精彩卓越。

