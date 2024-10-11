中評社北京10月11日電／網評：聚焦發展第一要務 改革求變創新局



來源：大公報 作者：梅若林



行政長官李家超將於下周三發表新一份施政報告。這份報告具有重要意義，是基本法第23條立法完成後的首份報告，也是香港邁向由治及興的承前啟後的一份報告。更重要的是，中央接連出台一系列挺港惠港政策，為香港加快融入國家發展大局提供了巨大機遇。特區政府可以聚焦發展這第一要務，全力以赴拚經濟、謀發展、惠民生，推動香港發展踏上新台階，開創新的發展局面。



近日李家超除了頻繁出席多個地區咨詢會廣納民意外，也積極與各行各業的中小企代表會面，瞭解他們在經濟產業結構轉型期中的狀況和需要，並特別強調“各界積極求變，政府亦大力支持”。



在今次施政報告中，特首如何闡釋其求變理念，在機制體制上作出適應新時代發展需求的轉變，可謂備受關注。尤其三中全會《決定》的涉港部分，強調香港“三個中心、一個高地”的定位，要求香港在國家對外開放中更好發揮作用，如何深化大灣區融合合作，進一步強化兩地規則銜接、機制對接，已成重中之重。



就以一直以來視為“老大難”問題的基層醫療為例，本屆政府雖然提出了擴大長者院舍服務券計劃，又公布了《基層醫療健康藍圖》，期望扭轉現時“重治療、輕預防”的醫療觀念。但面對人口老化壓力越來越大，香港在進一步縮短專科輪候時間、完善診症流程方面，還需要更多政策作為配套。



早前社會上已經有聲音建議，加強支援港人北上安老。其實特區政府完全可以加強利用大灣區的已有資源，比如社署於2014年開始推行的“廣東院舍住宿照顧服務計劃”，除了由政府主導增加受認可的內地院舍數量外，更可以從機制設計上入手，讓符合一定標準或條件的內地院舍定期主動申請，在長遠上維持院舍宿位的供應量，亦能縮短在香港的輪候時間。



對於因而衍生的就醫費用問題，政府亦可以爭取擴大長者醫療券使用範圍。現時二千元長者醫療券僅能用於深圳、東莞、南沙七間醫療機構，對比整個大灣區內地九市的醫療機構，只能說是九牛一毛。其實長者醫療券的使用範圍除了地域限制外，也可以考慮補貼門診服務以外的住院費用，讓北上安老有更大保障。

