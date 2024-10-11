中評社北京10月11日電／網評：堅定發展信心 積極應變求變



來源：大公報 作者：許明金（全國政協委員、香港友好協進會義工團執行團長）



剛剛過去的內地國慶長假期，訪港旅客人次打破五一黃金周的紀錄。為慶祝75周年國慶，特區政府和社會各界舉辦連串慶祝活動，提供各種優惠，讓大家普天同慶。在國慶前後，中央亦推出金融政策“組合拳”和一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好，支持經濟高質量發展，除了降准、減房貸息之外，更重點針對資本市場及房地產領域推出多項舉措，提振市場信心。有國家作堅實後盾，有各種穩經濟促發展政策接連出台，有特區政府積極作為，有社會各界的團結一致，香港未來一定更加美好。



中央支持是香港發展的最大底氣所在，國家發展為香港提供巨大的動能。香港要抓緊機遇，乘勢而上。



旅遊業一直以來是香港主要經濟支柱之一，當中內地旅客更是香港的主要旅客客源。在今年國慶黃金周期間，香港迎來了大量的旅客。數字顯示，入境事務處共錄得約138萬入境旅客人次，其中，內地旅客入境人次約122萬。平均每日內地旅客入境人次約17萬，較去年國慶黃金周高約27%，也較今年五一黃金周高約13%。



內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，約有22萬內地旅客人次訪港，是疫情後通關以來單日入境人次的最高紀錄，連帶整體訪港旅客數目也刷新單日紀錄。



大型活動方面，10月1日晚上在維多利亞港舉辦的國慶煙花匯演吸引超過33萬人欣賞。在政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組及不同機構推動下，特區政府和社會各界推出的一系列國慶特別優惠深受市民歡迎。



國慶前夕，中國人民銀行、國家金融監管總局和中國證監會在9月24日聯合公布多項金融措施，撐經濟，提信心，包括宣布下調存款準備金率0.5個百分點，降7天期逆回購操作利率0.2個百分點，降低存量放貸利率。另推出創設兩項結構性貨幣政策工具，首期額度為8000億元等。中央的連串金融政策“組合拳”，政策力度及覆蓋面超乎市場預期，連帶香港股市亦一再大幅上升，香港市道亦見好轉。

