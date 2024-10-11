網評：香港要助力內地企業開拓國際市場

中評社北京10月11日電／網評：助力內地企業開拓國際市場



來源：大公報 作者：孫東（創新科技及工業局局長）



中小型企業一直是貢獻全球經濟的重要基石。近年來，國家大力倡導發展創科，許多初創企業應運而生。事實上，現在很多創科龍頭企業都是由當初的初創、中小企起家。當這些企業想要尋求壯大發展時，上市融資是其中一個重要的途徑。不久前，中國證監會發布了《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，明確支持上市公司圍繞科技創新、產業升級布局，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。我想簡單分享以下兩點，如何通過香港讓內地創科企業做大做強。



第一，香港正全速建設國際創科中心。特區政府在2022年發布了《香港創新科技發展藍圖》，明確香港要大力發展創科。在過去兩年多，已有超過100家有潛力和具代表性的創科企業選擇落戶香港或在港拓展業務。香港在今年的《全球新興初創生態系統報告》排名世界第三、亞洲第一，加上兩大創科旗艦科學園與數碼港良好的創新環境和充滿活力的企業生態，可以說香港現在正是發展創科的黃金時代。未來，隨著河套深港科技創新合作區香港園區、新田科技城等大型創科基建項目陸續上馬，香港的創科發展可以說是機遇處處。



第二，香港是世界領先的國際金融中心。資金是創科企業能夠壯大發展的關鍵要素，穩健的金融系統和蓬勃的投資生態為創科企業提供更多元化的資金支持。在上月發布的《全球金融中心指數》報告中，香港排名再次回升至全球第三，亞太區第一，明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。正因如此，香港可以為企業吸納更多國際資本以支持自身發展和走向國際。香港交易所早前已推出《上市規則》第18A章，允許未盈利的生物科技公司在主板上市，並在2023年增設第18C章，便利特專科技公司上市融資，以響應發展創科的重大方向。我期望這些措施，不只惠及創科企業的長遠發展，也為內地企業出海創造有利的條件。



香港從來都是謀發展、拚經濟的好地方。我們擁有“一國兩制”下“背靠祖國、聯同世界”的獨特優勢，定能發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，助力內地企業開拓國際市場和壯大發展業務。為此，我們歡迎不同企業，尤其是內地中小企在港尋求新的發展機遇，同時也讓這些發展機遇成為中小企躍升騰飛的重要養分。



注：本文為出席香港中小上市公司協會成立典禮上的致辭，題目為編者所加