中評社北京10月11日電／網評：賴清德鉗制不了台灣民眾的祖國意識



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨當局領導人賴清德“三句不離台獨”，繼叫囂“兩岸互不隸屬”、“要捍衛國家主權，絕不容許外來勢力侵略併吞”、“不簽署兩岸和平協議”、“不接受大陸方面統治”後，最近又拋出莫名其妙的“祖國論”。他聲稱，“中華人民共和國是75歲，中華民國是113歲，因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。”此言引發島內一片噓聲，紛紛批評賴清德只會搞意識形態，只會挑釁大陸，只會破壞兩岸關係，完全置台灣民眾福祉於不顧。



何謂“祖國”？祖國就是自己的國家，是祖先開辟的生存之地。人們對祖國的感情包括了對自己國家主權的認同，對祖國大好河山、燦爛文化的熱愛，對骨肉同胞的愛護。由此可見，祖國是一個地理概念，也是一個文化概念，更是一個法理概念。台灣自古以來就是中國的領土，台灣民眾的祖先絕大多數來自大陸，據統計，超過八成台灣同胞的祖籍在福建。大陸當然是台灣同胞的祖國。這對於死抱“台獨”路線的賴清德而言“如芒在背”。今年7月，島內有學者帶領學生赴大陸參訪，其間接受採訪時多次使用“祖國”一詞，其所在學校竟因此而受到民進黨當局的處罰。如今賴清德又拋出所謂“祖國論”，是企圖進一步鉗制台灣同胞的國家認同和民族認同。其論調根本就是偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史文化聯結，繼續兜售其“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”，是新瓶裝舊酒的“台獨”謬論，再次暴露其冥頑不化的“台獨”立場和升高敵意對抗的險惡用心。



台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告“恢復對台灣行使主權”。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。



無論賴清德拋出什麼樣的“歷史悖論”“台獨怪談”，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。