中方決定對美軍工企業及人員採取反制措施

圖：美國華人華僑舉行集會，批評台當局奉行“台獨”路線破壞兩岸和平。\資料圖片（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，針對美國近日對台軍援的行徑，中國外交部10日公布關於對美國3家軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施的決定，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。該決定自2024年10月10日起施行。



據中新社報導：決定稱，美國近日宣布向中國台灣地區提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：



一是對邊緣自治運營公司、亨廷頓.英格爾斯工業公司、斯凱迪奧公司等3家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。



二是對史蒂文.魯德（搖杆舵公司創始人）、詹姆斯.伊克斯（內華達山脈公司副總裁）、大衛.薩頓（洛克希德.馬丁公司亞洲區主任）、朴英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特裡克.揚科夫斯基（諾斯羅普.格魯曼公司印太項目主任）、約翰.普維斯（邊緣自治運營公司前首席執行官）、喬什.布倫加特（邊緣自治運營公司首席運營官）、克里斯托弗.卡斯特納（亨廷頓.英格爾斯工業公司總裁、首席執行官）、亞當.布賴（斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行官）、湯姆.莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理）等10名企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



台胞：大陸反制具震懾效應



另據大公報記者蘇榕蓉報導：高雄市民梁洲輔向大公報表示，大陸不可能容忍任何人一邊在大陸的市場上賺著大錢，一邊又通過向民進黨當局出售攻擊性武器撈好處。大陸採取反制手段是維護國家主權、安全和發展利益的正當手段，尤其是面對美國等霸凌集團動輒制裁的伎倆。大陸出手，就是要讓美國人明白，中國人說到做到，在台灣問題上沒有妥協的餘地。島內大部分民眾都很支持祖國大陸對這種支持“台獨”的美國軍工企業和管理人員的反制措施。

