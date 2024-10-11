銀行減息釋放購買力　二手樓價回穩港島跑贏

鴨脷洲海怡半島調整呎價按月反彈7%。（大公報） 中評社香港10月11日電／大公報報導，銀行落實減息，買家入市意欲回升，樓價略為喘定。反映9月中旬市況的中原城市領先指數CCL，按周微升0.18%，重上136.11點，購買力重投市場，個別屋苑造價回升，其中鴨脷洲海怡半島平均呎價按月反彈約7%；奧運站維港灣有3房單位造價約1個月漲逾1成。業界指，中央於9月底推出“組合拳”提振經濟，兩地股市反彈，新盤亦取得理想銷情，隨著樓市氣氛好轉，料二手指數有望回穩。



本周CCL指數主要反映9月16日至9月22日市況，即美國聯儲局減息0.5厘及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中央提振經濟、港股急升，本港新盤銷售理想，帶動樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，料二手指數有望回穩，相信短期於135至137點之間窄幅爭持。



九龍及新界逆市跌



本周八大指數之中，以港島區升幅最明顯，該指數報135.51點，按周升2.48%，結束2周連跌，今年累計跌幅收窄至不足7%。指數內個別成份屋苑呎價明顯反彈，其中鴨脷洲海怡半島最新調整呎價報13127元，按月回升近7%；鰂魚湧康怡花園調整呎價亦按月反彈6.4%至12573元。



其餘三大分區指數表現反復，九龍二手指數報132.58點，按周跌0.87%，連跌2周共2.65%，創2016年8月後新低；新界東報149.28點，按周跌0.5%；新界西報126.07點，按周跌0.15%，連跌2周共1.81%，創2016年10月後新低。



二手指數雖然單周回穩，惟經歷過去3年跌宕，樓價已累積明顯跌幅，繼港島區之後，九龍成為第2個較其歷史高位跌逾3成的指數。

