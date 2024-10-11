美債投資風險高　資金追捧中國資產

東移資金持續增加，支持A股及港股整固之後，延續升浪。（大公報） 中評社香港10月11日電／大公報報導，聯儲局啟動減息，但美債價格不升反跌，全球對源源不斷供應的美債有戒心，就連知名對衝基金橋水創辦人達利奧亦形容當前美債變成高風險投資，加速環球資金東移，加注中國股票。



正當全球投資焦點集中在中國股票之際，美債價格在貨幣政策轉向寬鬆的環境下進一步走弱，10年期美國國債息由9月中的3.61厘反復上升至4.07厘高位，意味企業、個人融資成本實際上不跌反升，對美國經濟構成不利影響。一般而言，貨幣政策轉向寬鬆，促使資金流向定息產品如債券市場，但目前美債出現反常走勢，債價下跌、債息上升，反映市場背後有強大的沽售壓力，對美元資產投下不信任票。



美債表現反常 債息不跌反升



近月美債表現不尋常，聯儲局大幅減息行動，未有對美債市場產生提振作用，其中30年長債息一度升近4.3厘，為兩個月以來最高，勢必拉動30年定息按揭利率從兩年低位掉頭回升。當前美債表現不濟，相信有下列三大因由：



一、聯儲局減息路線圖不明朗，繼續受到通脹困擾，特別是工資等服務成本上升壓力依然大，成為推升物價主要因素之一，消費物價指數同比增長仍然高於2%的通脹目標。摩根大通行政總裁戴蒙亦認為通脹仍然令人擔憂，美國國債規模龐大，必然會推升通脹。

