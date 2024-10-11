國慶優惠日成效顯著　食肆生意雙位數升幅

圖：飲食界立法會議員張宇人昨日表示，國慶優惠成效顯著，有參與商戶銷售額錄雙位數升幅。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／﻿據大公報報導，今年的國慶假期，餐飲業、酒店、便利店等聯合推出重磅優惠，全港超過3700間食肆及商戶參與，提供堂食七折、買一送一等優惠，10月1日當天，鄭晴想去享用優惠，要在店外排隊等候約20分鐘。飲食界立法會議員張宇人昨日表示，國慶優惠成效顯著，有餅店銷售額錄得雙位數升幅，有漢堡店一日內賣出逾千份單球雪糕。



太興集團總經理何小鋒說，旗下13個品牌參與優惠活動，多間店舖出現排隊人龍，最長要排隊30分鐘，營業額有雙位數上升。



富臨集團行政總裁楊浩宏說，留意到市民在國慶假期期間到商場消遣，形成集零售、飲食及娛樂的消費圈，讓黃金周消費氣氛更熱烈，營業額升幅達雙位數。



7－11代表梁啟元說，買一送一優惠反應熱烈，整體產品較平日錄得雙位數上升。惠康代表李昭韵就說，貨品銷量有不錯的升幅。



張宇人說，不少食肆負責人反映未趕及參與今次優惠，他打算日後再推出優惠活動時，更早策劃，更早宣傳。



鄭晴當日見到，有旅客到埗後才知有餐飲優惠活動。張宇人說，不排除將來加強內地、東南亞及美加地區的宣傳工作。他又說，餐飲業界正研究推出創新菜式比賽，大家可期待未來會有新奇菜式登場啦。