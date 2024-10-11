兩公院先後插錯鼻胃喉　議員倡覆檢X光片

圖：東區醫院一名76歲男病人被插錯鼻胃喉，病人現時仍在深切治療部留醫。圖為院方解釋事故。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／﻿據大公報報導，公立醫院在四個月內發生兩宗插錯鼻胃喉事故，東區醫院昨日公布，一名76歲男病人前日（9日）被放置鼻胃喉時，被錯誤插入支氣管達一小時，以致餵服的藥物入肺，他現仍於深切治療部留醫。院方初步調查指實習醫生經驗不足，按指引看X光片時出錯。伊利沙伯醫院於今年6月發生同類事故，也涉及實習醫生。有立法會議員認為，短期內發生兩次事故不能接受，建議強制由正式醫生覆檢X光片。有老人科專科醫生及關注病人組織認為，院方必須加強對實習醫生督導，避免事故再發生。



該名76歲男病人於前日（9日）上午到東區醫院，準備原定於昨日接受大腸鏡檢查，由於他有吞嚥困難，護士為他放置鼻胃喉，以餵服清潔腸道的藥物。護士於插鼻胃喉後，為他聽診及進行酸碱測試，但未能確定鼻胃喉位置是否正確。根據指引，病人接受X光檢查，一名實習醫生檢視後認為鼻胃喉位置正確，護士於是輸注藥物。



不過，病人於約一小時後稱感到腹痛、氣促，他的血氧飽和度亦下降，醫護立即停止程序。另一名醫生檢視發現，實習醫生錯誤解讀X光片，鼻胃喉原來插入支氣管。病人的臨床情況曾短暫轉差，情況危殆，經治療後情況漸趨好轉。



院方：實習醫生經驗不足



東區醫院深切治療部主管沈海平解釋，病人被輸注的PEG藥物，不會對肺部造成長期破壞影響，預料他於兩、三天後可拔喉，不用靠呼吸機，轉回普通病房。



今年六月，伊利沙伯醫院一名61歲男病人置換新的鼻胃喉，兩日後才被發現喉管誤插入支氣管，同樣涉及實習醫生錯誤解讀X光片。院方其後承認就事件“責無旁貸”，並提出多項改善建議。



港島東醫院聯網總監蘇潔瑩昨日稱，今次初步調查顯示，護士已依足程序，即插完胃喉後採取聽診與酸碱度測試，並執行“金標準”照X光片，做法已參照伊院事故後的建議。



不過，院方承認，當時未有主診醫生覆檢X光片，實習醫生工作的督導是依靠能力評估，認為事件涉及整個團隊的工作，涉事實習醫生及護士毋須停職，但已即時提醒臨床部門加強實習醫生培訓督導，提醒醫護放置鼻胃喉注意事項，並成立根源分析委員會，提出改善建議，預計八星期內提交報告。

