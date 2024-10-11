六成機構擬明年加薪　平均3.6%

中評社北京10月11日電／據大公報報導，香港人力資源管理學會昨日公布“2024年薪酬趨勢調查”調查結果顯示，逾六成受訪的本港機構反映打算明年為雇員加薪，平均加幅3.6%。學會認為，調查結果反映企業對未來經濟環境的信心，及對吸引和留住人才的重視。



學會於今年1月至9月，訪問了186間、分別來自12個不同行業的機構及企業，涵蓋約107400名全職受薪雇員。調查發現，今年雇員整體平均加薪3.2%，按年減少0.6個百分點；大灣區雇員的平均加薪幅度為4.8%，按年減少0.7個百分點。



本地公司今年的年度基本薪金調整為3.4%，較跨國公司的2.6%，高出0.8個百分點。按員工職級計算，本地中層雇員平均加薪3.7%，資深雇員加薪3.6%。



人力資源學會：港企審慎樂觀



展望明年的薪金調整，63%公司打算明年加薪，3%機構預期凍薪，餘下33%機構未決定來年會否調整薪酬。數據顯示，明年平均加薪幅度為3.6%。學會認為，可能反映了企業對未來經濟環境的信心，及對吸引和留住人才的重視。



香港人力資源管理學會會長孔於人表示，近期減息措施有助緩解壓力，不少企業都以審慎樂觀的取態應對，除了加薪，不少公司亦愈來愈注重福利。他表示，期望香港企業可在政府的多項經濟活動帶領下，積極開拓國際市場，進一步提升競爭力。