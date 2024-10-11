打造“留學香港”品牌　提供獎學金吸人才

圖：消息指，特區政府會以獎學金形式，對外宣傳“留學香港”品牌，加強吸引力。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／﻿據大公報報導，本港大學的學術水平備受國際認可，消息指，新一份施政報告計劃打造“留學香港”品牌，吸引更多海內外學生選擇香港作為升學目的地。特區政府會以獎學金形式，加強吸引力，宣傳“留學香港”品牌，希望鼓勵更多包括來自東盟及“一帶一路”的學生來港升學及留港工作，增加人才庫，日後對香港發展作出貢獻。



學者：要加強配套吸引留學生



香港嶺南大學協理副校長、立法會議員劉智鵬表示，過去一年香港赴不同地區推廣高等教育，現時吸納來自“一帶一路”和東盟的學生已有成效，值得再進一步，將香港打造成國際專上教育樞紐。他指出，香港要加強吸引留學生的配套，例如增加宿位。認為政府可與商界及地產界合作，為願意興建或提供學生宿舍的業界提供優惠，有助吸引海內外人才。



劉智鵬還提到，香港亦可為非內地的非本地生提供畢業後留港就業的機會。強調香港作為領先經濟體，對來自“一帶一路”或東盟國家的學生具備一定吸引力。他建議，政府可與企業合作，邀請企業為留學生提供獎學金，在政府毋須全額負擔獎學金下，企業可在學生畢業後，優先聘用合適人才。“例如銀行，如果他們希望通過這個平台吸納國際人才，他們可以提供獎學金，學生讀完書，企業可以優先聘用學生，令獎學金成本政府不需要（負擔）那麼重，人才亦可以在行業內發展，是一個三贏方案。”