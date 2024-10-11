﻿研擴大醫療券使用範圍　補貼長者內地醫療費

中評社北京10月11日電／據大公報報導，有消息指，新一份施政報告將加強對北上安老長者的支援，包括擴大長者醫療券在內地的使用範圍，以及增加廣東院舍計劃的數目，亦有意研究補貼長者部分在內地的醫療費。



現年83歲的潘先生經“廣東院舍計劃”安排入住佛山一間安老院，計劃申請人須正輪候香港本地的資助護理安老宿位或護養院宿位，有四間安老院舍可供選擇。截至今年三月底，共有170位長者參加該計劃。



據瞭解，新一份施政報告有意增加內地院舍數目。在內地營辦的安老院，符合包括：在國家標準取得至少四星級別、至少營運兩年等若幹條件即可參加計劃。初步有至少五間符合資格，分布在廣州、東莞及中山。有安老業界相信，安老院的選擇增加，會吸引長者北上安老，縮短在港輪候護養院宿位。



粵港澳大灣區康養產業促進會會長陳志育表示，近年來，內地養老機構不論環境還是設施方面都有很大進步，有部分港人已在內地生活較長時間，而這批港人人數，在大灣區有近九萬人。



另外，在內地安老的長者需考慮就醫問題。有消息指，政府有意再擴大2000元長者醫療券使用範圍，由現時七間醫療機構，擴展至大灣區九市的指定醫療機構。不過醫療券只限門診服務，目前正研究補貼部分住院醫療費。業界人士又建議，正試行的大灣區跨境直通救護車計劃，可增加廣東院舍直達香港醫院路線，方便長者回港看醫生。