數碼港AI超算中心下月底啟用

上圖：數碼港人工智能超算中心將於11月底正式啟用。下圖：數碼港昨日舉辦“人工智能資助計劃”簡布會，介紹計劃詳情（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，數碼港昨日（10日）舉辦“人工智能資助計劃”簡布會，宣布人工智能超算中心將於2024年11月底正式啟用，以及介紹資助計劃詳情，當中包括合資格用戶一般可獲得的算力資助，最高可去到數碼港超算中心服務定價的七成，有特殊情況甚至可去到九成。



人工智能資助計劃委員會主席冼漢廸線上發言表示，希望通過支持人工智能項目的發展促進本地市場增長、增加長期結構性福利和創造就業機會。



“人工智能資助計劃”由香港特區政府於2024年10月7日正式推出，計劃推行三年共撥款30億元。“人工智能資助計劃”將向五類符合資格的企業及機構提供強大的財政支援，包括本地院校、研發機構、政府部門、人工智能初創企業及重點企業，以推動對本地的研發和人工智能創新進程，打造蓬勃的香港人工智能生態圈。



促進市場增長 創造就業機會



人工智能資助計劃委員會主席冼漢廸表示，數碼港正在建設人工智能超算中心，為本地科研和人工智能領域注入最大動力。最大限度地發揮超級計算中心的潛力，推動本港人工智能生態系統的發展，實現科研突破。同時希望通過支持人工智能項目的發展促進本地市場增長、增加長期結構性福利和創造就業機會。冼漢廸強調，“人工智能資助計劃”大力支持符合香港創新需求和技術進步的項目，鼓勵符合條件的本地大學、科研機構和企業遞交申請。



數碼港首席企業發展官朱美恩宣布，數碼港人工智能超算中心將會在2024年11月底正式啟用。人工智能超算中心的有關算力將逐步提升至每秒浮點運算約3000petaFLOPS的水準，將為科研、商業及公共用途提供算力服務，朱美恩強調符合申請資格的行業須在10月底之前遞交申請。另外，朱美恩表示，“人工智能資助計劃”面對本地和非本地企業開放，但有條件限制。