科技園簽合作協議　推動數字健康生態圈發展

圖：香港科技園公司昨日與12間數字健康科技及數據發展的策略夥伴簽署合作協議，攜手建立數字健康生態圈。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／﻿據大公報報導，生命健康科技近年備受全球重視，為了提升香港此範疇在國際上的科研實力，香港科技園公司昨日與12間數字健康科技及數據發展的策略夥伴簽署合作協議，攜手建立數字健康生態圈。



科技園行政總裁黃克強表示，今次與多間業界龍頭和機構達成策略合作關係，是科技園在發展數字健康生態圈的重要裡程碑，有助吸納人才、招商引資，而機構更可利用香港作為一個國際平台推動生命健康科技的研發，加速科研成果轉化為具市場潛力的應用方案。



是次合作的12間策略夥伴，包括內地最大型的生命健康集團、水中復康運動科技和安老服務的極具潛力的“獨角獸企業”，以及管理數字、數據應用的國際組織等，他們將在科學園設立首個研發中心或在港推動合作計劃。其中，通用技術健康醫療大數據科技（北京）集團期望引進更多數字化解決方案，提供港人北上就醫及銀發族數字化安老服務等；上海天與智慧養老服務期望將智能化樂齡科技及安老服務科技推廣到香港，並以香港為國際跳板，擴展業務至歐美及新西蘭等。北京國際大數據交易所將推動京港數字經濟深度合作，支持內地人工智能企業來港發展，長遠計劃成立國際大數據交易所香港中心。



科學園目前有128間從事與數字健康科技相關的公司，是次合作將建構一個多元豐富的數字健康科技社群，為邁向下一個成功奠下基礎。