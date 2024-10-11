港大今年收1200非本地生

圖：四名港大非本地新生（左三至左六）昨日分享在港大的學習體驗（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／﻿據大公報報導，香港大學昨日公布今年新招收約1200名非本地本科學生，有四位來自不同地區的大一非本地生分享了他們在港大的學習經驗，他們均表示港大擁有多元化的學習環境，讓他們得以互相交流與成長。



增獎學金吸引海外生來港深造



港大副校長（教學）何立仁指出，國際學生對港大的關注度日益提升，感謝政府擴大非本地生招生名額，幫助大學吸引更多國際學生。他表示，來自世界各地的學生可以共同上課、合作學習，體現了港大的國際化學習氛圍。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅強調，港大非常受非本地學生歡迎，平均每年有逾2萬份非本地本科生的申請。今年的1200位非本地本科新生中，約一半來自內地，其他則來自60個國家和地區。他強調，學校秉持擇優而錄的理念，被港大錄取的都是最優秀的非本地學生。他指出，政府將非本地學生限額提升一倍至40%，承諾增加獎學金和宿舍方面的資源，預期這些措施會吸引更多海外學生來香港深造。



港大學生事務長謝樹基表示，學校從錄取後、入學到在學期間的各個階段均為學生提供支援，並強調跨文化融合和對國際學生支持的重要性。他表示，學校致力確保國際學生在學術上取得成功的同時，亦能獲得豐富的文化交流體驗，並提供朋輩支持及增強職業發展機會，特別是實習機會，幫助他們在學術和職業上取得成功。