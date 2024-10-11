長者安居協會：終結養老悲劇須找出高危家庭

圖：面對患有認知障礙症及高血壓的太太，患有輕微糖尿病的侯伯伯只希望自己可以保持健康，照顧多太太幾年。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，“如果裝有平安鐘，也許（悲劇）可以避免。”長者安居協會主席錢黃碧君對於近年發生涉及照顧者的悲劇事件感到惋惜的同時，亦希望有需要家庭能及早安裝平安鐘，出事時能及時獲得救援。她表示社會福利署於2024年3月推行為期12個月的“地區服務及關愛隊伍─支援長者及照顧者先導計劃”（先導計劃），以荃灣及南區作為試點，動用地區服務及關愛隊伍（“關愛隊”）透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者等，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。而關愛隊亦會協助轉介有需要的長者及殘疾人士安裝及使用室內緊急召援系統（“平安鐘”）。她希望該計劃可以盡快擴展至十八區，積極聯繫有需要的家庭，提供關懷及資訊，並協助符合資格有需要的高危人士免費安裝平安鐘。



善用鄰舍互助 打造友善社區



錢黃碧君又提到現時雖然有照顧者支援服務，但需要加強宣傳令更多人知道及瞭解服務。她指宣傳方面可以從不同途徑，特別是在長者常收聽收看的電台和電視節目。另外，她說鄰居互助關懷亦很重要。若果每一個樓層或每一座大廈都設有樓長或層長，瞭解附近有需要的家庭，盡快及盡量提供援手，例如打電話慰問或定期上門探訪，可以盡量避免悲劇再發生。



此外，錢黃碧君又指出，治本的方法是要找出高危家庭，當中包括以老護老、以老護殘、以殘護老及以殘護殘等的家庭，她直指現時並沒有相關數字。除了利用人口普查方法外，她指房屋署及房屋協會職員、私人屋苑保安員也可以多加留意及找出有關家庭，並作多些問候和關心。政府政策和服務、社福機構的社工支援之外，也需要整個社會的鄰舍互助力量，打造一個長者友善的有愛香港。