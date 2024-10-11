降強拍門檻條例12‧6實施　加快舊區重建

圖：降低樓宇強拍門檻修例將於12月6日生效，有望加快統一業權，提升重建步伐。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，為促進老舊失修樓宇重建，政府更新法定強制售賣制度，包括降低強拍申請門檻，相關條例將於今年12月6日起實施。九龍城區舊樓林立，有區議員相信修例對加快舊區更新有正面作用，惟不少業主對新安排仍有疑問，政府需加強宣傳教育，提升公眾對條例及支援中心服務的認識。



下周三將交立法會審議



強拍條例修訂草案7月18日獲立法會三讀通過，政府昨日刊憲，指定相關條例於12月6日開始實施，並於下周三提交立法會進行先訂立後審議程序。修訂循四個方向更新及精簡法定強拍制度，包括降低強拍申請門檻、便利相連地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序，以及加強支援受影響的小業主（詳見列表）。



發展局表示，修例旨在加快私人業權統一以便促進重建老舊失修樓宇，解決這些樓宇的安全隱患和改善民生，同時加強對小業主利益的法律保障。發展局轄下的強拍條例小業主專責辦事處，以及由市區重建局成立的強拍條例小業主支援中心，已投入服務。支援中心在專責辦事處督導下，會在強拍申請過程不同階段，向小業主提供一站式支援，協助他們明白其法定權利及尋求專業意見。



設擔保計劃助小業主借貸



為協助不同持份者瞭解法例規定及實際操作，發展局將出版一份指南，解釋經修訂《條例》的主要條文。發展局亦會適時尋求立法會批准，為土地審裁處提供額外人手資源，應付因修例實施而增加的工作量，以及設立貸款擔保計劃，協助合資格小業主取得銀行貸款，解決因聘用法律及其他專業人士處理強拍訴訟而引致的現金周轉問題。