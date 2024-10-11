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河南寶豐：展非遺項目 品文化盛宴
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2024-10-11 16:51:08
10月10日，藝人在寶豐縣新世紀廣場表演高腿曲子戲。（圖源：新華社）
中評社北京10月11日電／據新華社報導，當日，河南省寶豐縣在當地新世紀廣場舉辦非遺項目展示交流活動，高腿曲子戲、平調三弦書、剪紙、泥塑等40餘項具有地方特色的非遺項目集中亮相，讓人們近距離感受非遺魅力，品味文化盛宴。
寶豐縣是中國曲藝之鄉，馬街書會發源地，國家級說唱文化生態保護（實驗）區之一，擁有非遺項目189項。
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