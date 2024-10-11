“中國香港版”歌劇《杜蘭朵》在港上演

10月10日拍攝的“中國香港版”歌劇《杜蘭朵》表演現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，並紀念意大利作曲家普契尼逝世100周年，首次由內地和香港主創團隊聯手打造的“中國香港版”《杜蘭朵》10日在香港文化中心大劇院上演。



歌劇名作《杜蘭朵》講述的是中國公主杜蘭朵以謎語招親的故事，其中經典咏嘆調《今夜無人入睡》成為廣為流傳的名曲，多年來該劇在全球長演不衰。此次“港版”《杜蘭朵》由香港歌劇院藝術總監莫華倫監制，國家一級編劇甲丁擔任導演，中央歌劇院首席常任指揮袁丁任指揮，香港管弦樂團、香港歌劇院合唱團和香港歌劇院兒童合唱團共同參與，並廣邀俄羅斯、烏克蘭、韓國以及中國內地和香港的重量級演員擔綱演出。



《杜蘭朵》是取自中國題材的意大利歌劇，也是普契尼的最後一部作品，整部歌劇裡貫穿著中國民歌《茉莉花》的旋律。多次在歌劇舞台上出演此劇的歌唱家莫華倫此次擔任監制。他表示，香港作為中外文化藝術交流中心，這一次他希望“呈現具有濃鬱中國特色的《杜蘭朵》”。



在當晚的演出現場，中外演員表演精湛，經典咏唱動人心弦，舞美設計營造出沉浸式體驗空間，讓觀眾領略到融合中外文化之美的歌劇藝術魅力。演出結束後，全場響起長久熱烈的掌聲，主創人員數次謝幕。



“雖然是外國的經典歌劇，但這一版感覺很不一樣，中國文化元素很搶眼，很特別！”香港市民李小姐是個歌劇迷，觀看過不同版本的《杜蘭朵》。她表示，此次的“港版”無論音樂、服裝、舞台設計都很出彩，舞台上的三重門、龍字玉璽、鳳冠和京劇打擊樂等中式元素讓她印象深刻，尤其是三位青衣演員穿著傳統京劇服裝亮相。“太令人驚艶了！”她說，“每當《茉莉花》旋律響起來，我就忍不住在心裡跟著哼唱了。”