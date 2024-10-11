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尋覓“馬家窑”的記憶 追逐千年前的手藝
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2024-10-11 16:48:09
（圖源：新華社）
中評社北京10月11日電／據新華社報導，奔騰不息的黃河，雄渾肥沃的黃土高原，孕育了燦爛的中國史前彩陶文化。馬家窑文化是我國新石器時代晚期的一種文化類型，距今約5000年。
甘肅省定西市臨洮縣是馬家窑彩陶的故鄉，定西也以馬家窑文化和彩陶聞名遐邇，被譽為中國的“彩陶之鄉”。
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