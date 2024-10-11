王毅同哥倫比亞外長穆里略會談

中評社北京10月11日電／10月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同哥倫比亞外長穆里略舉行會談。



新華社報導，王毅說，中哥是好朋友、好伙伴。建交以來，雙邊關係始終保持良好發展勢頭。去年10月，習近平主席同佩特羅總統共同宣佈建立中哥戰略伙伴關係，引領兩國關係邁向新的發展階段。雙方積極落實元首重要共識，互利合作穩步推進。明年是中哥建交45周年，具有承前啟後的重要意義。中方願同哥方加強經貿合作，拓展基礎設施、綠色發展、清潔能源、5G、人工智能等各領域合作，助力哥綠色可持續發展；密切人文交流，夯實中哥友好的民意基礎。中方鼓勵更多中國企業赴哥投資興業，歡迎更多哥特色優質產品進入中國市場。



王毅介紹了台灣問題歷史經緯，強調台灣是中國領土一部分，台灣問題是中國內戰遺留的問題，遲早會得到徹底解決，實現國家的完全統一。中方讚賞哥方長期恪守一個中國原則，願同哥方繼續堅定支持彼此維護核心利益。



王毅表示，共建“一帶一路”倡議秉持共商共建共享理念，堅持高標準惠民生，已成為最受歡迎的國際公共產品和規模最大的國際合作平台，打造了一條合作之路、機遇之路、繁榮之路。歡迎哥方盡早加入“一帶一路”大家庭，加強發展戰略對接，共享發展機遇，加快各自現代化進程。



穆里略熱烈祝賀中國迎來國慶75周年，表示哥方欽佩中國取得舉世矚目發展成就，感謝中方對哥和平進程和發展轉型的寶貴支持幫助，期待借鑒中方減貧、可持續發展、以人民為中心等治國理政經驗。哥方高度評價哥中關係處於歷史最好時期，願全力落實佩特羅總統同習近平主席的重要戰略共識，以明年兩國建交45周年為契機，深化各領域合作。哥方高度重視並願積極參與共建“一帶一路”，為哥人民帶來更大福祉。



穆里略強調，台灣是中國領土的組成部分，哥方將繼續堅定恪守一個中國原則，支持中方的正當立場。



雙方積極評價中拉論壇取得的豐碩成果。穆里略表示，哥方明年將擔任拉共體輪值主席國，將全力推動拉中合作取得更多新成果。王毅表示，中方支持哥方履職，願同哥方密切溝通，共同推進中拉整體合作，助力拉美和加勒比國家發展振興。