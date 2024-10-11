中方強調黎以停火必須成為壓倒一切的優先事項

中評社北京10月11日電／聯合國安理會10日應法國要求召開緊急會議審議黎以局勢。中國常駐聯合國代表傅聰在會議上強調，實現黎以停火必須成為壓倒一切的優先事項。



新華社報導，傅聰說，幾周來，黎以緊張局勢急劇升溫。幾個小時前，以色列國防軍襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）陣地和哨塔，並造成聯黎部隊人員受傷。中方對此表示嚴重關切和強烈譴責。聯黎部隊根據安理會決議的授權執行維和任務，任何蓄意攻擊維和人員的行為都嚴重違反國際人道法和安理會第1701號決議，必須立即停止。中方要求對事件進行調查、追責，並採取措施，杜絕再次發生。中方重申，衝突各方都必須切實保障包括聯黎部隊在內的全部聯合國人員和資產的安全。



傅聰說，去年10月以來，發生在中東地區的一系列動蕩已經導致10多萬平民傷亡，數百萬人流離失所。中東地區承受不起全面戰爭，衝突不能繼續擴大。所有各方必須從維護地區和平穩定出發，以冷靜、理性、負責任的態度處理當前局勢，為打破暴力循環做出真誠努力。



傅聰表示，黎巴嫩各方已經發出立即停火的一致呼聲，阿盟也作出了明確呼籲。結束這場危機的鑰匙在誰手裡是清楚的。中方敦促以色列放下使用武力的執念，做出正確的政治決斷，停止侵犯黎巴嫩主權和領土完整，停止可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。



傅聰強調，安理會採取行動刻不容緩。安理會絕大多數成員早已就衝突降級、停火止暴、支持外交解決形成了廣泛共識。中方敦促個別國家停止消極拖延和包庇縱容，拿出負責任的態度，切實發揮建設性作用，防止局勢進一步動蕩。