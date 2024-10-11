國際社會強烈譴責以色列襲擊聯黎部隊營地

中評社北京10月11日電／以色列10日襲擊黎巴嫩南部三處聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）營地，其中兩處為意大利營地，造成兩名印度尼西亞籍維和人員受傷。國際社會對此予以強烈譴責，認為這一行徑令人震驚，違反國際法，必須確保維和人員的安全。



新華社報導，聯合國安理會10日召開緊急會議審議黎以局勢。中國常駐聯合國代表傅聰在會上說，以色列國防軍襲擊聯黎部隊陣地和哨塔，並造成聯黎部隊人員受傷。中方對此表示嚴重關切和強烈譴責。聯黎部隊根據安理會決議的授權執行維和任務，任何蓄意攻擊維和人員的行為都嚴重違反國際人道法和安理會第1701號決議，必須立即停止。中方要求對事件進行調查、追責，並採取措施，杜絕再次發生。中方重申，衝突各方都必須切實保障包括聯黎部隊在內的全部聯合國人員和資產的安全。



意大利總理府10日發表聲明說，意大利政府向以色列當局提出正式抗議，重申聯黎部隊營地發生的事件不可接受。襲擊事件發生後，意大利國防部長圭多·克羅塞托緊急召見以色列駐意大利大使，表達強烈抗議，並在隨後召開的記者會上說，以軍襲擊維和人員“不是一個錯誤或意外”，“以軍實施且重復實施的敵對行為可能構成戰爭罪”。



俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈在聯合國安理會會議上表示，以色列襲擊聯黎部隊營地是戰爭罪，值得大家作出最強烈的反應。俄羅斯全力支持聯合國駐黎巴嫩臨時部隊，必須嚴格確保維和人員的安全。



法國外交部10日發表聲明說，法國對以色列襲擊聯黎部隊營地表示強烈關切，並譴責任何侵害聯黎部隊安全的襲擊。法國等待以色列政府的解釋。法國呼籲衝突各方履行保護維和人員的義務，允許聯黎部隊繼續執行其任務，並尊重其行動自由。法國重申在黎巴嫩需要立即和持久地實現停火，以便全面執行安理會第1701號決議。

