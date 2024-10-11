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韓國央行下調基準利率至3.25%
http://www.CRNTT.com   2024-10-11 17:02:31


　　中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，當地時間10月11日，韓國銀行（央行）下調基準利率0.25個百分點，由3.5%降至3.25%。這是韓國銀行38個月以來首次放寬貨幣政策。

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