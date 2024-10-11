日本大阪市政府判定小林制藥事件屬食物中毒

中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，總台記者10月10日獲悉，大阪市政府根據日本《食品衛生法》，將日本小林制藥公司含紅曲成分保健品導致消費者健康受損事件，判定為屬於食物中毒。



近期，日本有多人在服用小林制藥公司生產的含紅曲成分保健品後因腎臟疾病住院甚至死亡。截至8月22日，正在調查的疑似與該保健品有關的死亡人數增至119人。就日本小林制藥公司含紅曲成分保健品導致消費者健康受損事件，日本厚生勞動省9月18日表示，已確認在問題原料中檢測出的“軟毛青黴酸”是導致健康受損的原因。