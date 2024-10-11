共建“一帶一路”：鋪就東盟國家發展快車道

9月13日，在印度尼西亞萬隆，雅萬高鐵動車組列車停靠在德卡魯爾動車所附近。（圖源：新華社） 中評社北京10月11日電／據光明日報報導，近些年來，共建“一帶一路”推動了中老鐵路、雅萬高鐵、中泰鐵路和馬來西亞東海岸鐵路等重要基礎設施項目建設。這不僅為當地民眾出行帶來便利，也促進了區域互聯互通，助力區域經濟一體化加速發展。通過高質量的鐵路網絡建設，老撾、印尼、泰國和馬來西亞等國得以構建起更為緊密的經濟聯繫。這些鐵路項目不僅是中國與東盟國家雙邊合作的標誌性成果，更為地區現代化進程注入新活力。



中老鐵路：“黃金大通道”開啟



在中老鐵路修建前，老撾境內僅有從泰國延伸至老撾境內的3.5公里長的米軌鐵路。2021年12月3日清晨，隨著萬象站內一聲鳴笛，中老鐵路老撾段正式通車，自此老撾新增422.44公里的鐵路線。這條鐵路的開通，使老撾的人均鐵路保有里程排名從全球149個擁有鐵路國家中的最後1名躍升至第28名，並使老撾成為東盟國家中鐵路密度最高的國家。中老鐵路也促進了中老兩國間的貨運和人員往來。根據昆明海關的數據，截至今年9月16日，中老鐵路進出口貨運總量已突破1000萬噸，貨值達到407.7億元。



中老鐵路不僅實現了中老兩國的經濟互通，也為老撾從“陸鎖國”向“陸聯國”轉型提供了重要支撐，是東南亞地區互聯互通的標杆項目。老撾國會副主席宋瑪·奔舍那曾激動地表示：“老撾人民已經期待擁有鐵路多年，中老鐵路的開通讓這個夢想成真。”



中老鐵路的建成運營不僅標誌著東南亞“黃金大通道”開啟，也為中國與東盟經濟合作注入了新活力，推動了區域經濟一體化進程。在“一帶一路”倡議支持下，中老鐵路成為中老間經貿往來的重要通道，並為整個東南亞的互聯互通提供了示範效應。尤為重要的是，這條鐵路為泛亞鐵路建設注入了關鍵動力，助力泛亞鐵路網絡的逐步實現，從而進一步推動區域經濟一體化進程。



雅萬高鐵：中國高鐵“海外第一單”

