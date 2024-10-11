雅萬高鐵促進沿線旅遊業發展

中評社北京10月11日電／據人民日報報導，印尼中國高速鐵路有限公司日前發布數據顯示，截至10月初，已有來自159個國家和地區的約30萬人次外國乘客乘坐雅萬高鐵。其中，馬來西亞乘客數量達8.5萬人次，中國乘客數量達4.5萬人次，其後是新加坡和日本。除亞洲外，還有來自歐洲、北美洲、大洋洲、非洲等地區的國際乘客。印尼中國高速鐵路有限公司總經理秘書伊娃·查瑞尼薩表示，雅萬高鐵已成為受到印尼國際遊客青睞的現代化交通方式之一。



2023年10月17日，由中印尼兩國共同修建的雅萬高鐵正式通車。這是印尼第一條高速鐵路，連接首都雅加達與西爪哇省首府、旅遊名城萬隆。雅萬高鐵開通後，兩地間旅行時間縮短至最快46分鐘。相比剛開通時，雅萬高鐵的日均載客量翻了一倍，從9000人次增加到1.8萬—2.2萬人次。



印尼中國高速鐵路有限公司相關負責人表示，雅萬高鐵乘客數量激增的一個重要原因就是乘坐該列車的遊客數量顯著增加。今年4月的一份調查顯示，多達44%的乘客搭乘列車的目的是旅遊、度假或家庭活動。



隨著雅萬高鐵對旅遊業的積極影響逐漸顯現，目前已有10多個萬隆旅遊景區與雅萬高鐵運營方合作推出優惠措施以吸引遊客，包括持有高鐵車票的遊客可免費乘坐接駁車輛、免景區門票以及獲得用餐和住宿折扣等。截至今年4月，已有超過2.1萬名高鐵乘客參與了相關促銷活動，部分景點的遊客數量增加了4倍。高鐵沿線地區也在積極開發新的旅遊景點，完善餐廳、酒店等相關設施，希望能吸引更多旅客。



由於旅行時間大大縮短，不少旅行社還推出雅加達或萬隆一日游套餐。一家印尼當地旅行社還針對東南亞地區國際觀光團推出了“雅萬高鐵旅行套餐”，將雅萬高鐵本身作為一項吸引國際遊客的打卡景點。“雅萬高鐵提供了更多旅遊選擇，提高了遊客對萬隆及周邊地區的興趣，帶動了當地旅遊產業發展，我們正在開發高鐵沿線更多的旅遊線路和套餐選擇。”當地一家旅行社經理哈西安娜·阿沙迪表示。



西爪哇省的統計數據顯示，今年5月該地區遊客數量環比增加94.84%。西爪哇省官員表示，西爪哇省有著豐富的旅遊資源，得益於雅萬高鐵的開通，現在遊客從雅加達到萬隆等地旅遊可實現當天往返，來西爪哇省各地區旅遊的本地及國際遊客數量均有所增加。

