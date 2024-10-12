10月11日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月11日主持例行記者會，並就中國—東盟領導人會議、台灣問題、中國人權問題等回答中外記者提問，以下是記者會全文：



總台央視記者：中國—東盟領導人會議、東盟與中日韓領導人會議於近日在老撾首都萬象召開。中方能否介紹一下會議情況和成果亮點？



毛寧：10月10日，第27次中國—東盟領導人會議、第27次東盟與中日韓領導人會議在老撾萬象成功舉行。會議氛圍積極，各國領導人就如何在國際形勢變亂交織、保護主義抬頭的背景下，維護東亞地區和平穩定的良好局面、保持快速增長的積極勢頭進行了深入討論，普遍認為應攜手應對當前國際環境中的不確定性，共同維護自由貿易體制，加強產供鏈互聯互通，打造高質量發展動能，堅定推進區域經濟一體化進程，使本地區繼續成為全球經濟增長的重要引擎，團結合作的高地。



在中國—東盟領導人會議上，李強總理表示，中國東盟關係已超越雙邊範疇，具有重要的亞洲意義和全球影響。雙方應用好中國和東盟的超大規模市場優勢，在共建共享市場方面更多下功夫、想辦法，為雙方帶來更強勁、更長久的發展動力。中方願同東盟國家一道，構建立體聯通網絡，積極推進基建合作，挖掘新型產業合作潛力，深化人文交流，推動構建更為緊密的中國東盟命運共同體。與會東盟國家領導人高度評價中國東盟全面戰略夥伴關係強勁發展勢頭，一致認為應進一步深化各領域互利合作，這對地區和平繁榮十分重要。雙方領導人在會上宣布實質性結束中國—東盟自貿區3.0版升級談判，首次達成各自經貿協定中最高水平的數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通章節。這些升級成果將全面拓展中國與東盟在新興領域互利合作，加強雙方標準和規則領域互融互通，共構安全穩定、暢通高效的供應鏈合作網絡，推動雙方互利共贏邁上新水平。



在東盟與中日韓領導人會議上，李強總理表示，正如習近平主席指出，亞洲好世界才能更好。面向未來，中方願同東盟、日韓等一道，樹牢亞洲意識，弘揚東方智慧，持續營造良好的地區環境，持續提升地區發展水平，持續激發地區創新活力，朝著構建一個和平安寧、共同繁榮、開放融通的亞洲穩步前行。與會各國領導人普遍呼籲應緊密團結、協調行動，堅持多邊主義，深化經貿、金融、糧食安全、數字經濟、綠色經濟、社會人文等領域合作，攜手應對全球性挑戰。會議突出的亮點是通過了《東盟與中日韓領導人關於加強區域供應鏈聯通的聲明》，各方在加強供應鏈協調與合作方面達成一系列共識，對外釋放了東亞國家共同維護自由貿易體制的積極信號，為深化區域經濟一體化、推動世界和地區經濟復甦注入強勁動力。