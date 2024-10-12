外交部答中評：堅決反對美方向台灣售武

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月12日電（記者 海涵）外交部網站10月10日公布對3家美國軍工企業和10名高級管理人員採取反制措施的決定。外交部發言人毛寧11日在例行記者會上就此回答中評社記者提問時作出進一步評論，她指出，中方堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣，停止縱容支持“台獨”。



毛寧說，中方一貫堅決反對美方向中國台灣地區出售武器。日前，美方再次向中國台灣地區提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方對涉事美國軍工企業及高級管理人員採取了反制措施。



毛寧強調，“台獨”與台海和平水火不容。賴清德當局搞“以武拒統”是螳臂當車，買再多武器也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。美方執意‘以武助獨’只會將台灣推向兵凶戰危的境地，賣再多武器都動搖不了我們反對‘台獨’、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。



毛寧表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。“我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣，停止縱容支持‘台獨’。中方將繼續採取堅決有力措施，捍衛國家主權、安全和領土完整。”

