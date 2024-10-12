外交部：歐議會應反躬自省　正視中國人權成就

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月11日在例行記者會上指出，歐洲議會有關決議罔顧事實、顛倒黑白，惡意攻擊中國新疆人權狀況，粗暴干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，將向歐方提出嚴正交涉。



據報導，歐洲議會10日通過緊急決議，譴責中國政府在新疆、西藏、香港、澳門和內地侵犯人權，呼籲在中國經營的企業遵守人權盡職調查義務，呼籲歐盟和成員國對參與在中國侵犯人權的高級官員和實體採取更多制裁措施。



“中國人權怎麼樣，最有發言權的是中國人民，而不是歐洲議會。”毛寧說，當前新疆社會穩定，經濟發展，人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期，中國的治疆政策深入人心，這是任何人都無法否認的事實。



毛寧指出，歐洲議會關心子虛烏有的所謂新疆“強迫勞動”，卻對歐洲存在的嚴重人權問題視而不見，對加沙的人道主義災難置若罔聞，再次向世人暴露了什麼是雙重標準。我們強烈敦促歐洲議會立即停止編造謊言抹黑中國，立即停止以人權為名干涉中國內政和司法主權，立即停止在人權問題上搞雙重標準。歐洲議會沒有資格也沒有權利以人權“教師爺”自居，應當做的是反躬自省，放棄傲慢與偏見，正視中國的人權成就，尊重中國主權和中國人民自己選擇的人權發展道路。

