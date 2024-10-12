甲辰年重陽民祭軒轅黃帝活動在黃陵舉行

來自社會各界的參祭代表，在儀仗隊的引領下，至誠至虔，沿軒轅橋、龍尾道，至軒轅廣場前（中評社 盧哲攝） 中評社黃陵10月12日電（記者 盧哲）10月11日是重陽節，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動當天在陝西省延安市黃陵縣黃帝陵軒轅廣場舉行。包括第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會參會人員、來自海峽兩岸的政商代表在內的各界中華兒女齊聚橋山，共同祭拜中華民族的人文初祖軒轅黃帝。



軒轅黃帝是中華民族共同敬仰的人文初祖。五千年前，黃帝統一部落、建立制度，揮別了洪荒時代，開啟了世界上唯一綿延至今的璀璨文明。數千年來中華兒女為了紀念黃帝功德，自發在重陽節當天祭祀，綿延不斷，傳承至今，成為一項重要的民間祭祀活動。



甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動，以“鑄牢中華民族共同體意識 奮進中國式現代化新征程”為主題，以溯源、尋根、凝心、鑄魂為主旨，堅定歷史自信、文化自信，傳承弘揚中華優秀傳統文化，鑄牢中華民族共同體意識，不斷增強中華民族凝聚力和中華文化影響力。



當天，天朗氣清，橋山巍峨，沮水流長。山門景行上，序禮執事宣誦祝文，來自社會各界的參祭代表，在儀仗隊的引領下，至誠至虔，沿軒轅橋、龍尾道，至軒轅廣場前。隨後，各方代表前往指定區域列隊肅立。