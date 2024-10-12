中評鏡頭：黃帝陵軒轅殿 恢宏神聖

來自各界的中华儿女齐聚桥山，共同祭拜中华民族的人文初祖轩辕黄帝（中評社 盧哲攝） 中評社黃陵10月12日電（記者 盧哲）黃陵高山仰止，軒轅祖德流長。10月11日，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動在陝西省延安市黃陵縣黃帝陵軒轅廣場舉行。來自兩岸各界的中華兒女齊聚橋山,共同祭拜中華民族的人文初祖軒轅黃帝。



上午9時50分，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動正式開始。儀程結束後，參祭人員登上台階，分批瞻仰軒轅殿，拜謁黃帝陵。據介紹，黃帝陵軒轅殿又名黃帝陵祭祀大殿，是黃帝陵的標誌性建築。舉行儀式的軒轅殿大院是舉行祭祀大典的重要場所。占地1萬平方米，均由花崗石板鋪裝而成，可供5000人舉行祭祀活動，陳列各種儀仗並舉行大型祭祀演出。廣場北端在總高6米的三層石台上坐落著40米見方的石造大殿。檐下正中懸掛著隸體"軒轅殿"匾額。



拾級而上，進入軒轅殿。軒轅殿由36根圓形石柱圍合成方形空間，形象地反映出"天園地方"的理念。黃帝石刻伫立在殿內上位。殿內柱間無牆，其上為巨型覆鬥屋頂，頂中央是直徑14米的圓形天光。陽光直接映入殿內，映照在黃帝石刻上，四面青山透過列柱歷歷在望，整個空間顯得通透明朗，恢宏神聖。