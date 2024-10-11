廣西自治區政府原副主席秦如培被雙開

中評社北京10月11日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對廣西壯族自治區黨委原常委、自治區政府原副主席秦如培嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，秦如培喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，不落實黨中央重大決策部署，違規舉債，瞞報債務，搞“七個有之”，履行全面從嚴治黨主體責任不力，弄虛作假，欺瞞上級；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，縱容親屬利用其職權或職務影響謀取私利；不正確履行職責；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營、工作調動等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



秦如培嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予秦如培開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。