台青赴黃帝陵祭祖：感受到炎黃子孫的血脈連結

台灣青年聯合會理事長何溢誠（中評社 盧哲攝） 中評社黃陵10月15日電（記者 盧哲）10月11日是重陽節，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動當天在陝西省延安市黃陵縣黃帝陵軒轅廣場舉行。一位來自台灣的年輕人——台灣青年聯合會理事長何溢誠，作為代表之一參與了儀式中的敬獻花籃環節。何溢誠對中評社記者說，參與祭祖活動，能感受到作為炎黃子孫的血脈連結。



當天，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動在黃帝陵軒轅廣場舉行。包括第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會參會人員、來自海峽兩岸的政商代表共19個團隊350餘人在內的各界中華兒女齊聚橋山，共同祭拜中華民族的人文初祖軒轅黃帝。當天上午9時50分，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動正式開始。儀程分為擊鼓鳴鐘、敬奏祭樂、敬獻花籃、敬獻祭品、敬上高香、敬奠祭酒、恭讀祭文、行鞠躬禮、樂舞告祭，寄托了中華兒女對國家振興、民族騰飛、盛世榮昌的美好祝願。



在敬獻花籃環節，特意從台灣來到陝西的何溢誠作為代表之一，與其他代表一起走上祭祀台，整理花籃、三鞠躬。



在儀式結束後，何溢誠接受中評社記者採訪時仍難掩興奮。何溢誠說，這是自己第一次參與黃帝陵的祭拜活動，感覺非常講究和考究，“祭祀儀式十分莊嚴，還有豐富的節目表演。樂舞告祭中蘊含了眾多歷史發展的訊息。”何溢誠說，六年前，自己曾參加過在炎帝陵舉行的祭祀活動，如今再次踏上這片充滿歷史和文化底蘊的土地，感受到炎黃子孫之間更加深厚的連結與共鳴。他說，參與祭祀儀式能夠讓自己作為台灣的年輕人對“炎黃子孫”有一個比較具體的感受和連結，“包括血脈文脈的一脈相承，都會有一些比較深刻的體驗。”