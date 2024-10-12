倪峰：兩個美國在競爭 美大選不確定性高

中國社會科學院美國研究所黨委書記、所長、中華美國學會會長倪峰。（中評社 姜寧攝） 中評社北京10月12日電（實習記者 姜寧）9月24日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學中美人文交流研究中心所承辦的人大重陽區域國別論壇之美國系列第十場舉行。中國社會科學院美國研究所黨委書記、所長、中華美國學會會長倪峰以“對美國政治的一些觀察”為題進行講座分享。



倪峰首先指出，世界推動加速進入到動蕩變革期，而今年的美國總統選舉則顯得尤為關鍵，預計將對國際局勢產生深遠的影響。現今美國政府政治極化情況嚴重，尤其可以看出在這次選舉當前，是代表多元文化、作為世界帝國與白人主導、強調民族國家主義的兩個美國在進行進行競爭。尤其隨著美國的國民利益不斷增長，這種“兩個美國”的矛盾浮現，逐漸水火不容。



對於選舉及局勢，倪峰提到，要想看清美國大選的關鍵在於清楚其背後的基本政治、基本制度。美國總統選舉使用的是選舉人團制度，選民選選舉人進行投票，贏者通吃，過半數者贏得總統選舉。選舉人團共有538張選舉人票，其中438張是人口比例分配到各州和華盛頓特區，這些票體現的是一人一票。同時還有100張是美國50個州每州都兩票，與人口多少無關。比如加州有接近4000萬人口，在這50個州中對應是兩票，而美國還有7個州人口很少，衹有70萬左右，按照人口比例只能拿到一張選舉人票，因為它是一個州，再平添兩張選舉人票。因此，這100張選舉人票背後對應的人口數量是非常不一樣的。

