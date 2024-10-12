台青答中評：參與祭祀感受作為炎黃子孫的驕傲

台灣青年張祐睿（中評社 盧哲攝） 中評社黃陵10月12日電（記者 盧哲）10月11日是重陽節，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動當天在陝西省延安市黃陵縣黃帝陵軒轅廣場舉行。包括第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會參會人員、來自海峽兩岸的政商代表共19個團隊350餘人在內的各界中華兒女齊聚橋山，共同祭拜中華民族的人文初祖軒轅黃帝。參與活動的台灣青年張祐睿在儀式後對中評社記者說，活動中體現出的56個民族融合的最佳展現，讓自己熱淚盈眶，而參與祭祀活動，有感受到作為炎黃子孫的驕傲。



當天上午9時50分，甲辰（2024）年重陽民祭軒轅黃帝活動正式開始。儀程分為擊鼓鳴鐘、敬奏祭樂、敬獻花籃、敬獻祭品、敬上高香、敬奠祭酒、恭讀祭文、行鞠躬禮、樂舞告祭，寄托了中華兒女對國家振興、民族騰飛、盛世榮昌的美好祝願。



在台灣成長的張祐睿目前在華僑大學文學院工作。他對中評社記者說，自己已經是第二次參加祭祀軒轅黃帝的活動。“上一次已經是快10年前，其實已經記憶有點模糊。但這一次給我印象比較深的，首先是敬獻花籃環節，提到有一個是守靈子女。我就想到說，我們從這個地方、從軒轅黃帝開始，然後中華民族擴散到兩岸四地，但至今還是有一批人留在這個地方照料先祖的墳塋，我就覺得感觸比較深。”



擁有文學博士學位的張祐睿本身對人文和文化尤為關注，他還注意到，在樂舞告祭環節，“九鼓朝宗”，象徵著多元文化在中華文明裡交流融合，彰顯著民族一體，承載著中華兒女對人文初祖的無限崇敬和感恩之情。“樂舞告祭的表演帶我們重溫了中華文化的整個發展過程中的風光，從軒轅黃帝把中華民族團結起來，然後中間的絲綢之路，我還看到有少數民族、元明清的服飾，大家在同一舞台上，其實這不就是56個民族融合的最佳展現嗎？所以我就覺得看起來熱淚盈眶。”張祐睿說，因為自己學習的專業的關係，現實中的儀式比書本的知識更摸得到，有更多親身的感受。“我剛剛錄了好多材料，我回去上課又可以用了。”