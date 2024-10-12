台青答中評：做兩岸交流之橋　傳遞脈脈溫情

劉常玉答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京10月12日電（實習記者 劉子涵）10月11日，北京市政協港澳台僑和外事委員會、北京市台辦共同舉辦在京台生“走進人民政協 認識協商民主”暨體驗北京社會實踐活動。來自台北的劉常玉目前就讀於中國傳媒大學新聞學院大二年級，在被問及作為台灣青年參加這個活動的意義時，劉常玉表示，未來台青們回到台灣後，能夠向其他台灣同胞分享在大陸的見聞，將在活動上學習到的知識傳達給台灣同胞，減少對大陸的刻板印象與偏見。



這是劉常玉第二次到市政協參加交流活動，第一次作為新生來到市政協的參觀經歷給她留下了深刻的印象，為了更深入地瞭解人民政協，她主動報名參加了本次活動。劉常玉表示，通過在大陸的學習，她對人民政協的認識有了巨大改變。僅僅通過課本和新聞瞭解到的人民政協是模糊且片面的，本次“走進人民政協”活動讓劉常玉認識到，政協是充滿溫情的。政協不僅在為人民做實事，還會精確到個人需求，細致入微；政協不僅服務於大陸人民，也把台灣同胞包含在內，就像一家人一樣，大家都能得到來自政協的幫助。



兩次走進人民政協的經歷讓劉常玉收穫了很多感動，她表示，普通台灣學生很少有機會去客觀地瞭解大陸的風土人情和文化政治，很難認識到大陸政府是如何對待人民，怎樣讓人民過上好日子的。所以她認為，類似學習實踐活動能夠把這些知識以及大陸對台灣的溫情傳達給台灣同胞，這對兩岸交流大有裨益。



據悉，同學們通過本次活動親身走進北京市政協機關，切實感受到人民政協作為專門協商機構，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量發揮的重要作用。到北京求學既是提升學業，也是開闊眼界，未來能夠學有所成、有所作為，更好地融入北京。