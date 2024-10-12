台青答中評：走近大陸政治　體味兩岸家國情

古渲答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京10月12日電（實習記者 劉子涵）10月11日，北京市政協港澳台僑和外事委員會、北京市台辦共同舉辦在京台生“走進人民政協 認識協商民主”暨體驗北京社會實踐活動。中國政法大學研一學生古渲是高雄人，從小在廣東長大。自從大學本科來到北京後，她參加過不少兩岸青年交流活動，但她表示，來到北京城市副中心參觀學習人民政協是最特別的一次體驗。



劉常玉向中評社表示，通過此次活動，她認識到人民政協不是一個離人民生活很遠的詞語，它在人民生活中處處可見，人民政協一直在深入群眾內部進行交流，不斷推動社會進步，在生活細微之處都有人民政協的運轉。



更讓她感動的是，大陸社會的進步不僅體現在經濟、科技領域，也包括社會人文關懷這一層面。因為國家有強大的實力，所以政府能夠更好地服務人民，比如在與汪碧剛委員的交流會上提到，老弱病殘之類的弱勢群體如今也能更多地被看見，加速推動整個社會福祉的建設。



劉常玉表示，雖然兩岸的政治結構存在差異，但大陸的政府的人文關懷精神與家國情懷必定會觸動台灣同胞，從情感深處喚起台灣同胞的民族歸屬感，產生深深的共鳴。



據悉，同學們通過本次活動親身走進北京市政協機關，切實感受到人民政協作為專門協商機構，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量發揮的重要作用。到北京求學既是提升學業，也是開闊眼界，未來能夠學有所成、有所作為，更好地融入北京。

