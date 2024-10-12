快評：大陸對美國“武裝台灣”保持高度警惕

中評社快評/針對日前美方再次向台灣提供大額武器援助等，外交部發言人毛寧10月11日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣，停止縱容支持“台獨”。毛寧強調，“台獨”與台海和平水火不容。賴清德當局搞“以武拒統”是螳臂當車，買再多武器也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。美方執意‘以武助獨’只會將台灣推向兵凶戰危的境地，賣再多武器都動搖不了我們反對‘台獨’、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。



可以肯定，在美國把中國視為最重要的戰略競爭對手的今天，台灣被美國視為中美博弈、遏制中國發展的“棋子”，這些年美國加強涉台“立法”、提升美台往來層級、提高售台武器的數量和質量、深化美台軍事交流合作、加強武裝台灣的力度等，都是具體的反映。在可預見的未來，美國不會輕易放棄“以台制華”策略。



中國對於美國的圖謀可以說心知肚明，因而保持警惕、提出警告、進行交涉、作出反制。可以肯定，“武裝台灣”只會使台灣更不安全、台海更不穩定，但絲毫不會動搖中國大陸反對“台獨”、捍衛國家主權和領土完整的信心。對台灣來說，“以武謀獨”“倚美謀獨”都是走不通的路，買再多的武器都增加不了台灣的安全、改變不了統一的大勢。

